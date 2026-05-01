Nell’arena invernale dello Sport Village arriva Roberto Vecchioni, protagonista di uno degli eventi musicali più attesi della primavera agrigentina. Il cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante d’italiano, sabato 2 maggio, porterà in scena un concerto che unisce musica, memoria e riflessione.
Tra le canzoni più famose e iconiche di Roberto Vecchioni includono “Samarcanda”, celebre brano narrativo “Luci a San Siro”, un classico nostalgico legato a Milano, “Sogna ragazzo sogna” e “Chiamami ancora amore”, vincitrice del Festival di Sanremo 2011.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp