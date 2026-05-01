Al teatro Pirandello di Agrigento spazio alla musica d’autore con Michele Zarrillo. Il concerto si terrà domenica 3 maggio dalle ore 21. Sarà l’occasione per ascoltare i brani che hanno segnato la carriera del cantautore e musicista romano.

Michele Zarrillo ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “La notte dei pensieri”. Tra i successi indimenticabili “Una rosa blu”, “Cinque giorni” e “L’elefante e la farfalla”.

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