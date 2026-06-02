Un riconoscimento che premia un percorso professionale e umano costruito negli anni, all’insegna dell’impegno, della dedizione e della valorizzazione del territorio. Roberto Principato, direttore del prestigioso Hotel Villa Athena di Agrigento, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in occasione delle celebrazioni del 2 giugno.

La consegna dell’importante riconoscimento rappresenta uno dei momenti più significativi della carriera di Principato, figura conosciuta nel panorama turistico e dell’accoglienza siciliana per il lavoro svolto negli anni all’interno di una delle strutture alberghiere più rappresentative della Valle dei Templi.

«Oggi è una giornata che porterò per sempre nel cuore. Ricevere l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana rappresenta per me un immenso onore, un traguardo che accolgo con profonda gratitudine, orgoglio e senso di responsabilità», ha dichiarato Principato.

Nel suo messaggio di ringraziamento, il neo Cavaliere ha voluto condividere il riconoscimento con tutte le persone che hanno contribuito al suo percorso professionale e personale.

«Questo riconoscimento non appartiene soltanto a me, ma a tutte le persone che hanno condiviso il mio percorso, sostenendomi nei momenti più importanti e accompagnandomi con fiducia, serenità e affetto», ha aggiunto.

Un pensiero particolare è stato rivolto alla famiglia, definita «punto di riferimento, forza e guida», e a Stefano e Daniela D’Alessandro, che negli anni hanno creduto nelle sue capacità professionali e nelle sfide affrontate.

«La vostra fiducia ha rappresentato per me una motivazione preziosa», ha sottolineato Principato, dedicando infine l’onorificenza a tutte le persone che hanno fatto parte del suo cammino umano e lavorativo.

«Continuerò a portare avanti i valori dell’impegno, del servizio e della dedizione con ancora maggiore convinzione», ha concluso.

L’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana viene conferita dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per meriti acquisiti nei diversi settori della vita civile, sociale, economica e professionale, contribuendo alla crescita e al prestigio del Paese.

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