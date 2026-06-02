Ritorna l’appuntamento estivo dei Circoli della stampa, la serie di eventi-presentazione di libri, organizzato dalla sezione agrigentina di Assostampa Sicilia con la collaborazione del Museo diocesano di Agrigento e il settimanale L’Amico del Popolo. Quattro appuntamenti, da giugno a settembre, che si terranno all’interno del giardino del Museo diocesano in via Duomo. Ogni appuntamento vedrà i componenti della sezione agrigentina del sindacato unitario dei giornalisti dialogare con scrittori, poeti, attori.

«Il Circolo della stampa – spiega il segretario della sezione agrigentina di Assostampa, Gero Tedesco – è il progetto culturale voluto dall’Associazione siciliana della stampa per creare dibattito e confronto tra giornalisti e società nell’ottica di un reciproco arricchimento ed allargamento di prospettive e collaborazioni».

Il primo appuntamento si terrà venerdì 12 giugno alle 19 e vedrà Marilisa Della Monica dialogare con il sociologo Francesco Pira sul suo ultimo libro “La buonaEducomunicazione”, un saggio sull’impatto della tecnologia sulle vite di preadolescenti e adolescenti.

Il secondo appuntamento, in programma il 10 luglio, vedrà Lorenzo Rosso dialogare con il professore Salvatore Ferlita su “Agrigento di carta. Guida letteraria della provincia”, una mappa letteraria della provincia di Agrigento. Ad agosto, Angelo Gelo converserà con il giornalista Giacinto Pipitone e raccontare il romanzo “Il tempo dei Senna”, una storia vera rivelata da documenti originali trovati dall’autore, che rende omaggio alle origini italiane del pilota Ayrton Senna.

A chiudere gli appuntamenti estivi sarà, l’11 settembre, Orazio Vecchio, che si confronterà con Angelo Cinquemani sulla “Comunicazione istituzionale intelligente”, un testo che esplora il ruolo dei chat bot con intelligenza artificiale come strumento a supporto delle attività di informazione e comunicazione delle strutture sanitarie e più ingenerale del sistema pubblico

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