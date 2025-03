Ci sono già le prime date di grandi nomi della musica ma al momento, ancora mancano certezze circa alcune location dove far svolgere i concerti dell’estate agrigentina. L’Ente Parco Valle dei Templi non ha ancora definito le procedure per assegnare, come ogni anno, l’area di Piano San Gregorio alla “Fondazione Teatro Valle dei Templi” che da tempo organizza i grandi eventi musicali. Tuttavia la Città dei Templi, quest’anno “Capitale italiana della cultura”, non vuole certo sfigurare e il programma della stagione dei mega concerti musicali sta andando avanti ugualmente, ripiegando al momento, sulla meno capiente Arena dello Sport Village per non rischiare di perdere i grandi nomi. Dopo l’annuncio dell’esclusivo concerto del Maestro Riccardo Muti e dell’Orchestra Cherubini, davanti al tempio della Concordia il 7 luglio prossimo, è arrivata la data di Antonello Venditti, che terrà il suo concerto il 26 agosto allo “Sport Village”, assieme alla data di Fiorella Mannoia il cui concerto è previsto il 29 agosto sempre sul palco del live Arena. Nelle ultime ore, per impreziosire il Calendario estivo, si è pure aggiunto un altro nome di prestigio del firmamento musicale italiano; Vinicio Capossela che sarà uno degli ospiti della nona edizione di “Festivalle”. Capossela il 7 agosto inaugurerà il palco della Cava di tufo del “Teatro dell’Efebo” con il suo inconfondibile mix di canzoni d’autore. Venerdì 8 agosto sempre al teatro dell’Efebo, sarà invece di turno il duo francese Acid Arab, musica tra acid house e tradizioni nordafricane. Sempre in questa rassegna vi sono pure gli attesissimi “The Fearless Flyers” il super gruppo americano per la prima volta in Italia con un’unica data, il 10 di agosto, mentre la sera prima, riflettori puntati su una leggenda della musica elettronica, Carl Craig con il suo “viaggio sonoro” fra jazz, soul e deep house. Sembra che ci sia già il tutto esaurito invece, per il concerto del chitarrista “Steve” Richard Hackett, compositore e cantante ex componente del gruppo dei “Genesis”, che si esibirà, il 2 settembre, su iniziativa del Parco Archeologico, presso il palacongressi del Villaggio Mosè. Sempre il Parco Archeologico e sempre a settembre, ha in serbo un’altra sorpresa: l’esibizione di danza di Roberto Bolle davanti al tempio della Concordia ma in questo caso non è ancora stata ufficializzata la data. Per chiudere, il 30 ottobre, al Teatro Pirandello, il concerto di Claudio Baglioni. Insomma sarà un’estate ricca di eventi e soprattutto ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le tasche.

LORENZO ROSSOLORENZO ROSSO

