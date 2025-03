Il Direttore del Parco Roberto Sciarratta e il Presidente del Consiglio del Parco Giuseppe Parello inaugureranno venerdì 28 marzo alle ore 10,30, presso il Monastero di Santo Spirito la mostra “Agrigento e i Chiaromonte”. Il progetto scientifico è dell’archeologa Maria Serena Rizzo

I Chiaramonte furono una delle più influenti famiglie nobili siciliane, con un ruolo particolarmente significativo ad Agrigento tra il XIII e il XIV secolo. Esercitò un dominio marcato, lasciando un’impronta indelebile nell’architettura e nella politica locale.

La mostra illustra la storia di Agrigento in un periodo in cui divenne un centro chiave del potere chiaramontano, con edifici simbolo come lo Steri (attuale Seminario vescovile), il monastero di Santo Spirito e numerosi palazzi fortificati. I Chiaramonte promossero anche la costruzione di conventi, ospedali e mura cittadine, contribuendo alla ripresa economica e demografica della città. La loro influenza si estendeva alla nomina dei vescovi e alla gestione della giustizia, spesso a discapito delle autorità regie.

L’eredità dei Chiaramonte ad Agrigento sopravvive nell’arte e nell’urbanistica, testimonianza di un’epoca in cui la città fu protagonista della storia feudale siciliana.

