Roberta Zicari: “Parte il countdown da 240 giorni per la progettazione esecutiva”

“Apprendo dal sito del MIT che Agrigento è stata selezionata come destinataria di un finanziamento da 15 milioni di euro per il progetto Pinqua (programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) per il quartiere Rabateddu/ Santa Croce.” Lo dice il consigliere comunale , Roberta Zicari che continua: “Nel mese di Febbraio, mediante avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale aveva chiesto a cittadini ed associazioni suggerimenti, e mostrato la volontà di partecipare al bando. E non solo, facciamo in bis con il finanziamento di ulteriori quasi 15 milioni di euro per il “Rione Antico del Villaggio Mosè”. Oggi con orgoglio possiamo dire che la sinergia tra Amministrazione e Città ha funzionato, ringraziare tutti coloro che si sono spesi per raggiungere questo importante risultato e continuare a lavorare per poter terminare la progettazione esecutiva entro 240 giorni, come richiesto dal Ministero.”