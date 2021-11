Roberta Zicari: “L’assistenza alla comunicazione è garantita ad Agrigento.”

“L’assistenza alla comunicazione è garantita ad Agrigento.” Intervenire così il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, sulla questione “assistenza studenti disabili a rischio” e continua: “Ringrazio il Sindaco, la Giunta ed i Dirigenti per il lavoro silenzioso e costante. Avevo raccolto le preoccupazioni di una mamma qualche settimana fa, preoccupazioni che oggi trovano rassicurazione nelle parole del Sindaco. Basta allarmismi! il servizio verrà regolarmente erogato. Come gran parte dei Comuni Italiani la situazione finanziaria non è rosea, ma la tutela dei diritti resta una priorità. Non fosse altro che prima che politici siamo persone e come tali cerchiamo di fare del nostro meglio per trovare soluzioni giuridicamente e finanziariamente sostenibili alle tante problematiche della città.

Lo ripeto, perché ammettendo le difficoltà gestionali che condividiamo con gran parte dei Comuni Italiani (purtroppo), vorrei fosse chiaro che non c’è mala fede, dolo o noncuranza, e che nel mio ruolo di Consigliere Comunale sono sempre pronta ad ascoltare le istanze dei miei concittadini, come del resto è giusto che sia, in virtù del mandato che vi ho chiesto di conferirmi e che mi avete accordato.”