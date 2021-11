Francesco Capostagno esperto in gestione, rendicontazione e controllo assunto nell’organico del libero Consorzio

Disposta l’assunzione a tempo pieno e determinato del Dott. Francesco Capostagno, Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, per un periodo di tre anni, a partire dall’8 novembre 2021 nei ruoli del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La nuova assunzione servirà per l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Francesco Capostagno verrà inquadrato nella categoria D, posizione economica o D1, con il profilo professionale di Funzionario contabile.

Capostagno è risultato vincitore del concorso pubblico di 2800 posti bandito dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione, collocandosi nella graduatoria al 167 posto, come risulta dalla nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

L’assunzione sarà a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. L’Agenzia per la Coesione Territoriale provvederà a rimborsare la retribuzione con cadenza annuale.

L’assunzione del Dott. Capostagno, ha dichiarato il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo, rappresenta un’opportunità e una risorsa per il Libero Consorzio da utilizzare nell’ambito degli interventi della politica di coesione dell’Unione Europea. La sua formazione e le sue competenze professionali risulteranno utili per monitorare e elaborare strategie per intercettare risorse finanziarie messe a disposizione dell’Unione Europea per lo sviluppo del territorio.