Roberta Gueli a Casa Sanremo è protagonista nella Relax Zone del 76° Festival di Sanremo.

Villaggio Mosé (Agrigento) – Holis Esthétique, istituto specializzato in discipline olistiche con sede a Villaggio Mosé (AG), annuncia con orgoglio la partecipazione di Roberta Gueli a Casa Sanremo, hub ufficiale collegato al Festival e punto di riferimento per giornalisti, artisti e addetti ai lavori accreditati.

Roberta Gueli a Casa Sanremo nella Relax Zone

All’interno di questo spazio dedicato al benessere, Roberta Gueli ha collaborato come operatrice nell’ambito del progetto Relax Zone, nato con l’obiettivo di promuovere il valore delle tecniche olistiche come strumenti di gestione dello stress e di riequilibrio psico-fisico in un contesto caratterizzato da ritmi intensi e forte esposizione mediatica.

Il progetto, ideato dal maestro di tecniche olistiche Armando Potenza, si fonda su un protocollo esclusivo che integra tecniche di matrice ayurvedica, manovre shiatsu e metodiche tibetane KU NYE in un unico trattamento riequilibrante. L’approccio combinato consente di agire simultaneamente su tensioni muscolari, assetto energetico e stato emotivo, favorendo un rapido recupero dell’equilibrio tra corpo e mente.

L’esperienza di Roberta Gueli a Casa Sanremo conferma il valore delle discipline olistiche anche nei grandi eventi nazionali.

Il gruppo Relax Zone ha inoltre ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte del patron di Casa Sanremo per il contributo offerto durante i giorni del Festival, a testimonianza dell’apprezzamento per il servizio di supporto al benessere garantito ad artisti e operatori del settore.

«Partecipare alla Relax Zone di Casa Sanremo – afferma Roberta Gueli – ha rappresentato un’esperienza di grande valore professionale e umano. In un ambiente ad alta intensità come quello del Festival, le discipline olistiche hanno dimostrato di poter offrire un supporto concreto e immediatamente percepibile».

La presenza di una professionista agrigentina in un contesto nazionale di rilievo come Casa Sanremo rappresenta un elemento di valorizzazione per il territorio e per il settore locale dell’estetica, all’interno del quale l’approccio olistico costituisce un ponte tra il mondo della bellezza e quello del benessere.

L’esperienza di Roberta Gueli a Casa Sanremo rappresenta un momento importante per il territorio agrigentino.

Casa Sanremo e il valore del benessere nei grandi eventi

Casa Sanremo rappresenta ogni anno un punto di riferimento nazionale per artisti, giornalisti e operatori del settore. In un contesto ad alta intensità mediatica, il benessere diventa un elemento centrale. L’esperienza di Roberta Gueli a Casa Sanremo dimostra come le discipline olistiche possano offrire un supporto concreto anche durante eventi di grande rilievo come il Festival di Sanremo, contribuendo a migliorare concentrazione, equilibrio e gestione dello stress.

