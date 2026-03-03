Palme San Leone Agrigento. Sul lungomare Falcone Borsellino sono iniziati gli interventi di riqualificazione del verde pubblico che prevedono l’abbattimento delle palme malate e la loro sostituzione con nuovi esemplari.
San Leone Agrigento, sostituite le palme malate
A chiarirlo è l’assessore al Verde, Alessandro Sollano che precisa come non si tratti di un semplice taglio, ma di una sostituzione programmata: al posto degli esemplari compromessi verranno piantate nuove palme alte circa quattro metri. In tutto circa 70 le palme da sostituire.
L’intervento rientra nell’ordinanza dirigenziale del Settore Lavori Pubblici che disciplina temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato del lungomare. Le recinzioni già posizionate delimitano l’area di cantiere e preannunciano l’avvio delle operazioni.
L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato garantire la sicurezza eliminando alberature considerate non più in buone condizioni, dall’altro restituire un impatto visivo più ordinato e coerente lungo uno dei tratti più frequentati della fascia costiera.
Resta ora da capire la tempistica degli interventi e la rapidità con cui le nuove palme verranno messe a dimora, soprattutto in vista della stagione estiva.
L'intervento sul verde pubblico rientra nelle attività di manutenzione e riqualificazione del lungomare di San Leone, una delle zone più frequentate della costa di Agrigento, soprattutto in vista della stagione estiva.
L’intervento sul lungomare di San Leone, una delle aree più frequentate della costa di
Agrigento, punta a migliorare il decoro urbano e la sicurezza delle alberature. La sostituzione delle palme malate con nuovi esemplari consentirà di restituire un’immagine più ordinata alla passeggiata del lungomare. Importante è anche che delle palme di San Leone Agrigento ci se ne prenda sempre cura.
San Leone rappresenta la principale località balneare di Agrigento e il lungomare Falcone Borsellino è uno dei punti più frequentati della costa agrigentina.
