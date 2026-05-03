Momenti di caos all’interno di un reparto della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Un gruppetto di detenuti ha aggredito e picchiato due agenti, tolto loro le chiavi e aperto le celle. Gli agenti della polizia penitenziaria, in assetto antisommossa, hanno sedato la rivolta e arrestato otto persone.

In manette sono finiti: Diego Fortezza, 45 anni, di Siracusa; Salvatore Condorelli, 38 anni, di Catania; Davide Bonaccorso, 26 anni, di Messina; Sebastiano La Torre, 32 anni, di Catania; Angelo Fernandez, 21 anni, di Palermo; Giovanni Arno, 22 anni, di Napoli; Kevin Dragotto, 21 anni, di Palermo; Giovanni Linares, 28 anni, di Siracusa.

Tutti sono già comparsi davanti il gip del tribunale di Agrigento Michele Dubini che, a margine dell’udienza, ha convalidato gli arresti. I fatti risalgono allo scorso 30 aprile. La rivolta, avvenuta nel reparto “Sole”, sarebbe stata organizzata da uno dei detenuti al quale poco prima un agente gli aveva contestato un provvedimento disciplinare.

Un sostituto commissario è stato aggredito, ad un altro agente sono state prese le chiavi delle celle che sono state così aperte. Il reparto è stato devastato con il danneggiamento di suppellettili, blindi, estintori e quadri elettrici. Gli agenti della Penitenziaria del reparto di Agrigento, dopo ore di follia, hanno fatto irruzione nel reparto e hanno ripristinato la calma.

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