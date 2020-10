Rivolta al centro di accoglienza di viale Cannatello. Migranti appiccano incendio

E’ scoppiata una rivolta nel centro di accoglienza di viale Cannatello. I migranti vogliono andare via dopo aver trascorso un mese, in quarantena, all’interno della struttura. Ma a quanto, pare, non possono allontanarsi, in quanto gli ultimi tamponi effettuati ad alcuni migranti, avrebbero dato esito positivo.

Immediato l’intervento di Carabinieri, polizia di Stato ed Esercito in tenuta antisommossa. Si sono registrati momenti di tensione e qualche tafferuglio. Nel pomeriggio diversi ospiti affacciati, dalle finestre e balconi, avrebbero lanciato oggetti verso la strada.

In serata altro tentativo di fuga di decine di migranti, ed ennesimo intervento delle Forze dell’Ordine. Alcuni manifestanti hanno scaraventato giù per le scale alcuni materiali, appiccando il fuoco. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.