Angela Galvano ringrazia

Seppur al di sotto delle aspettative non si scoraggia la candidata di Articolo 1 Angela Galvano.

“Martedì mattina ho preparato i miei i miei figli per portarli all’asilo e poi sono andata al mio studio per tornare al lavoro ordinario. Sono state settimane entusiasmanti e intense. Con i candidati delle due liste abbiamo girato la città, in lungo e in largo, proponendo la nostra visione di Agrigento, ragionando di idee e programmi. Alla chiusura dello spoglio – ha aggiunto- tanti tra noi erano delusi e tristi. Ci sta, ci abbiamo messo tanta passione, ci siamo spesi pensando unicamente all’interesse delle nostra città. In politica contano sicuramente i risultati, ma è altrettanto importante scegliere le sfide da attraversare, senza pensare a rendite di posizione o carriere personali. Con generosità. Abbiamo spesso parlato di umiltà e coraggio in queste settimane. Verrà il tempo delle riflessioni politiche, e le faremo, insieme a chi ci ha sostenuto. Ma oggi è il tempo di dire grazie”.