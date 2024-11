Il River Platani si aggiudica il derby contro l’Alessandria della Rocca, 3 a 2 il risultato finale. Bellissima partita, combattuta e ben giocate da due squadre forti e ben messe in campo dai rispettivi allenatori. Inizia bene l’Alessandria che scesa in campo col piglio giusto sembra voler fare subito la partita e la squadra di casa organizzata in difesa a sfruttare le ripartenze.

Infatti sul finire del primo tempo, in contropiede, trova la rete col solito Potestia che imbeccato alla perfezione da Di Franco si presenta a tu per tu col portiere ospite e insacca con la solita freddezza. Nel secondo tempo Mister Greco cambia qualcosa in attacco e i risultati si vedono subito, prima perviene al pareggio e qualche minuto dopo effettua il sorpasso.

Ma il River non si scompone e col piglio della grande squadra si riversa nella metà campo avversaria e perviene al pareggio con un calcio di rigore procurato da Buccheri, subentrato nel secondo tempo , e trasformato dallo specialista Arcuri . Il gol partita viene siglato da Joel Iyinbor che a termine di una bella azione corale finalizza con un tap-in da pochi passi. Tre punti d’oro dunque per il River Platani che mantiene ben salda la seconda posizione in classifica.

