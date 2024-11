Ci sono anche tre agrigentini, insieme all’atleta olimpionico Antonino Pizzolato, 28 anni, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024 nel sollevamento pesi, fra gli imputati davanti al tribunale di Trapani accusati di violenza sessuale nei confronti di una turista finlandese. Si tratta di Davide Lupo, 31 anni di Ribera; Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea e Stefano Mongiovì, 30 anni, anche lui di Ribera.

I fatti al centro del processo risalgono a luglio 2022. La turista finlandese, oggi sentita in aula, ha raccontato di essere stata stuprata in un residence sul lungomare di Trapani. La donna, in compagnia di due amiche avrebbe trascorso la serata con gli imputati prima in un ristorante del centro, poi in discoteca e infine si sarebbe spostata nel residence con uno dei quattro accusati.

Qui, a suo dire, sarebbe avvenuto lo stupro di gruppo denunciato poche ore dopo. Un’accusa che gli imputati hanno sempre respinto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp