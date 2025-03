Il River Platani vince 2-1 e si aggiudica il big match contro il forte Marsala con la doppietta di Carmelo Buccheri (in foto ), valevole per la semifinale dei play-off del campionato di seconda categoria girone A. Domenica il River Platani disputerà la finale contro il Prizzi sul neutro di Palazzo Adriano.

L’incontro è stato molto combattuto con occasioni entrambi le parti. Nel primo tempo al 30° il Marsala rimane in 10. Nel secondo tempo a 10 minuti dalla fine Buccheri porta in vantaggio il River ma allo scadere il Marsala perviene al pareggio. In pieno recupero è sempre Buccheri a siglare il gol vittoria che regala l’accesso in finale agli uomini di mister Amorelli.

Da annotare che prima della partita il presidente del River Andrea Favatella ha omaggiato il presidente della Figc Angelo Caramanno ed il presidente del Cianciana Nello Paturzo con una targa ricordo.

