Com’era nelle previsioni, quella di quest’anno è stata una grande edizione della Granfondo Valle dei Templi. Agrigento ha ospitato una prova di altissimo livello, con al via tutti i migliori nomi del panorama siciliano e non solo, per la gara appartenente ai circuiti Coppa Sicilia, campionato interprovinciale Sicilia Ovest e Openspeed, intitolata alla memoria dell’imprenditore locale Giovanni Alessi. Quel che colpisce è soprattutto la massiccia partecipazione, con 272 corridori arrivati al traguardo fra i vari percorsi confermando la prova agrigentina, pur essendo solo al secondo anno, come un evento tra i più amati nel panorama offroad dell’Isola.

Sui 45 km per 1.400 metri del percorso principale (era previsto anche quello escursionistico aperto alle E-bike) la vittoria è andata ad Andrea Virga (Race Mountain) che con una condotta accorta nell’utilizzo delle sue energie ha progressivamente fatto il vuoto alle sue spalle chiudendo in 1h58’25”. Unico altro atleta a finire sotto le 2 ore è stato Manuel Oddo (GDS Team Competition) secondo a 59”. Terzo gradino del podio per Antonino Analfino (Racing Team Agrigento) che ha chiuso a 2’56” davanti a Giovanni Fazio (Extreme Bike Nicolosi) a 8’33” e a Samuele Cardile (Team Bike del Tirreno) a 9’20”.

Grande prova fra le donne per la lituana ormai di casa in Sicilia Greta Karasiovaite (Mongibello Mtb Team) che in 2h16’30” ha inflitto 30’31” a Chiara Vitello (Racing Team Agrigento), terza posizione per Benedetta Simonetti (Bike Project) a 51’04”. Per gli organizzatori dell’Akra Bike Agrigento questo successo, condiviso con tutti i volontari che hanno trascorso la domenica a gestire il percorso e garantire tutti i servizi necessari, è stata un ulteriore incentivo ad andare avanti con l’evento, destinato a un grande avvenire, già pronto anche a un ulteriore salto di qualità attraverso l’attribuzione di un campionato ufficiale.

