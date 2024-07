Si sono ritrovati tutti dopo 50 anni dalla maturità. Gli ex studenti del liceo classico Empedocle, che conseguirono il diploma nell’anno scolastico 1973/74 si sono dati appuntamento in un ristorante sulla strada tra Agrigento e Naro per celebrare la ricorrenza. Una folta rappresentanza delle sette classi che quell’anno sostennero gli esami di stato, molti accompagnati da mogli e meriti, hanno così rievocato ricordi ed episodi della loro gioventù che per una serata li hanno riportati indietro nel tempo. In particolare, i “ragazzi” della terza A, prima della cena, si sono ritrovati davanti i cancelli del Liceo Empedocle (qualcuno si è rivisto dopo mezzo secolo) per una graditissima foto ricordo.