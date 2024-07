E’ stato uno dei momenti più emozionanti che tanto ha commosso fedeli e devoti durante la processione con il simulacro di San Calogero. Intorno alle 13 e 30, nella fermata di piazza Vittorio Emanuele dopo i carabinieri, i portatori hanno preso di peso una disabile in carrozzina e, sollevandola, l’hanno avvicinata alla statua del Santo per una ventina di secondi. Sulla vara per abbracciare e baciare San Calogero è salito anche il papà della ragazza, un vigile del fuoco in forza al Comando provinciale di Agrigento.