Ritrovato bunker della Seconda guerra mondiale

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle tombe gentilizie al Comune di Palma di Montechiaro, durante uno degli scavi, è stato rinvenuto e riportato alla luce un bunker risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La struttura è ben conservata e in breve tempo verrà messa a disposizione dei visitatori.

“E’ stata un’emozione indescrivibile – dice il sindaco Stefano Castellino – nel verificare che la struttura, malgrado fosse coperta da chissà quanti anni è in uno stato ottimale. Da questo bunker i nostri soldati hanno sacrificato la loro vita per la Patria. Da tempo lavoriamo per la realizzazione in paese di un percorso turistico sulle varie postazioni militari, naturalmente, adesso, inseriremo questa nuova struttura. Ci sono molti appassionati di questo genere di turismo. La particolare collocazione di questo nuovo sito rinvenuto posizionato a ridosso del muro di cinta del nostro camposanto fa si che possa avere una ulteriore particolarità: dopo il restauro la dedicheremo ai caduti di tutte le guerre. Questo bunker, inoltre, è descritto nei diari di guerra ufficiali, è stato molto attivo”.