Cammarata, il pittoresco paese situato tra le maestose montagne della Sicilia, è noto non solo per la sua bellezza naturale mozzafiato ma anche per le sue tradizioni culinarie uniche. Quest’anno, in occasione della ricorrenza di San Martino, uno degli artigiani locali più amati, Giacomino Zimbardo, panificatore di lunga data, sta portando avanti una tradizione che risale al 1968. L’evento promette di deliziare i sensi con sapori tradizionali e autentici che rappresentano le radici profonde della cultura siciliana.

“Ppi San Martinu, videmma di sira, Facci di Vecchia, Muffuletta e Vinu. Megghiu prenotari!!!”

Con queste parole accattivanti, Giacomino Zimbardo invita tutti gli amanti della buona cucina a unirsi a lui in occasione della festa di San Martino. La sua offerta culinaria comprende alcuni dei piatti tipici più deliziosi della zona, come la “Facci di Vecchia,” una tipica pizzetta preparata con maestria nel suo panificio.

La “Facci di Vecchia” è un vero e proprio tesoro gastronomico di Cammarata. Questa pizzetta artigianale è preparata con ingredienti freschi, tra cui pomodoro, formaggio, olive e condimenti tradizionali, e infine cotta al forno fino a ottenere una crosta dorata e fragrante. Il risultato è un sapore ricco e appagante che cattura lo spirito autentico della cucina siciliana.

Ma la festa non si ferma qui. Oltre alla “Facci di Vecchia,” Giacomino propone anche la “Muffuletta,” un panino imbottito con ingredienti locali di prima qualità, e del buon vino per accompagnare queste delizie.

Per partecipare a questa festa culinaria straordinaria e gustare questi piatti tradizionali, è possibile prenotare chiamando il numero 328 7328978 o il 0922 903622.

Questo evento è un’opportunità unica per immergersi nella ricca cultura culinaria di Cammarata e assaporare autentiche delizie siciliane. La passione e l’esperienza di Giacomino Zimbardo rendono questa celebrazione di San Martino un appuntamento imperdibile per tutti coloro che apprezzano i sapori tradizionali e autentici della montagna siciliana.