Agrigento – Lo Statuto della Fondazione Capitale della Cultura è stato al centro di una controversia politica a Agrigento, con i consiglieri della DC esprimendo preoccupazioni sulla ritardata discussione in Consiglio Comunale.

I consiglieri della DC hanno sollecitato ripetutamente la necessità di trattare con urgenza lo Statuto della Fondazione Capitale della Cultura in modo da preparare adeguatamente la città per il suo ruolo previsto nel 2025. Tuttavia, sembrano aver incontrato ostacoli che hanno sollevato domande sulla determinazione del Sindaco nel portare avanti questa iniziativa.

Secondo i consiglieri della DC, l’Amministrazione avrebbe risposto alle loro richieste ritardando la discussione, adducendo problemi nel mantenere il numero legale e addirittura facendo cadere una seduta. Questa serie di eventi ha impedito la trattazione del punto in Consiglio.

I consiglieri della DC ritengono che l’interesse principale dovrebbe essere la preparazione di Agrigento per il 2025 come Capitale della Cultura e hanno espresso dubbi sulla volontà reale del Sindaco nell’attuare questa iniziativa. Sospettano che potrebbe esserci un “piano B” in attesa di essere attuato.

Chiedono chiarezza da parte del Sindaco e invitano il Consiglio Comunale a prendere una decisione in merito alla Fondazione Capitale della Cultura, sottolineando l’importanza dell’argomento per il futuro della città.

L’Agrigento si prepara a un momento cruciale nel suo percorso culturale, mentre la questione dello Statuto della Fondazione continua a sollevare interrogativi sulla determinazione delle autorità locali. La posta in gioco è alta, e i cittadini di Agrigento attendono con ansia ulteriori sviluppi in questa controversia.

Foto archivio