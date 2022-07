Ritorna il concorso “Fotografa San Calogero”

Ritornano i tradizionali festeggiamenti per le vie cittadine in onore di San Calogero, dopo due anni di pandemia, e ritorna anche il concorso “Fotografa San Calogero”, il contest fotografico ideato da Domenico Vecchio, e organizzato da AgrigentoOggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi .“Fotografa San Calogero” è rivolto sia ai fotografi professionisti che agli amatori, che potranno proporre i loro lavori fotografici a una giuria qualificata. Il concorso “Fotografa San Calogero” è un modo per raccontare le tradizioni attraverso gli scatti, un’importante occasione per contribuire a costo zero alla promozione turistica del territorio. Le foto dovranno raccontare la settimana della Festa di San Calogero 2022, attraverso gli occhi del pubblico e saranno quotidianamente pubblicate sul giornale agrigentooggi.it e messe a disposizione di tutti gli organi d’informazione. Gli scatti devono essere inviati entro il 18 luglio alla mail: [email protected] o pubblicati direttamente sulla pagina Facebook “fotografa San Calogero”. Gli organizzatori raccomandano di indicare nella mail nome, cognome e recapito telefonico.

I vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia che avrà ampia diffusione sui principali canali di informazione.