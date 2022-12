Rito di benedizione dello spadino per l’agrigentino Livio Sciortino

Una particolare cerimonia si svolgerà la notte di Natale in presenza del Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano nella Cattedrale di San Gerlando. Si tratta del rito di benedizione dello spadino. Occasione forse unica che vedrà un agrigentino Livio Sciortino che frequenta l’Accademia Militare di Modena, accompagnato dai genitori, condividere questo straordinario momento ricco di emozioni e storia. In Italia saranno 68 i giovani allievi e solamente 6 in Sicilia. Lo spadino e’ il simbolo distintivo dello status di Allievo ufficiale : non rappresenta unicamente la prima arma che un Allievo ufficiale ha l’onore di custodire e maneggiare ma simboleggia i valori e le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. La consegna, infatti, dello spadino, viene svolta in modo singolare con una intensa cerimonia. Dello spadino, si dice che colui che lo estrae per la prima volta dal fodero e’ legato sentimentalmente in maniera inscindibile al cadetto. L’allievo Anziano non passa solamente una piccola spada in un fodero dorato ma tramanda con un semplice gesto i valori e le tradizioni dell’istituto di formazione militare piu’ antico al mondo.