“Destinazione Agrigento- Natale 2022” e gli eventi in programma alla vigilia delle feste.

Proseguono senza sosta le attività del Villaggio di Natale nella Villa Bonfiglio di Agrigento dove oggi, oltre alle varie iniziative di intrattenimento all’insegna di musica e animazione, si terrà anche un Flash Mob a cura della scuola di ballo “Evolution Project”, alle ore 19.

Gli appuntamenti di oggi prevedono anche tante attività di intrattenimento in via Atenea, come le esibizioni degli allievi della scuola di karate “Kyokushinkai” di Alessandro Caramanno alle ore 16:30 a Porta di Ponte e alle 17:30 in Piazza San Francesco. E poi gli spettacoli degli artisti di strada, come l’equilibrista e giocoliere Daniele Sardella. Sempre in Piazza San Francesco,

subito dopo la performance degli allievi della scuola di karate, si esibirà l’artista di magia, giocoleria e ventriloquo AleMagic, che ha recentemente partecipato a Italia’s Got Talent.

Sempre oggi, in via Atenea, dalle 17:30 sarà presente la Carrozza di Babbo Natale mentre alle 20:30 i Quartet Folk si esibiranno con “La Grande Novena di Natale” nella Chiesa di San Domenico. Continua la sua corsa, in giro per la città dalle ore 16:30 alle 21:00, con le sue varie fermate, il Trenino di Babbo Natale, con partenza da Porta di Ponte. Presenti ancora i musicisti siciliani che in questi giorni si stanno esibendo in diversi quartieri della città con le tradizionali Novene Natalizie, dalle 18 alle 20. In programma per domani mattina l’evento speciale del grup po “Ventunovu” che, dopo la messa delle 6:30 del mattino, nella Chiesa di Santa Rosa del Villaggio Mosè, si esibiranno con i loro “Canti di Natale.