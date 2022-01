Ritiro rifiuti nelle case dei contagiati. I “Liberi e Solidali” plaudono al sindaco Miccichè e all’assessore Picarella.

I Consiglieri Comunali Nello Hamel e Alessia Bongiovì del movimento “Liberi e Solidali” esprimono soddisfazione e compiacimento al sindaco Miccichè e all’assessore Picarella (Il problema dei rifiuti nelle case dei contagiati. Il sindaco incontra Zappia)

“Dall’articolo pubblicato da AgrigentoOggi, abbiamo appreso dell’incontro avvenuto ieri tra il Sindaco Miccichè ed i vertici dell’ASP. Dove si è raggiunge l’obiettivo relativamente alla richiesta da noi espressa, di vigilare e richiedere all’ASP il potenziamento e la maggiore efficienza dei servizi sanitari anti covid-19, e dell’impegno assunto per la velocizzazione e l’ottimizzazione del servizio di consegna dei mastelli di raccolta rifiuti speciali per i positivi in quarantena. Ringraziamo vivamente il Sindaco e l’Assessore per aver accolto l’appello del movimento “Liberi e Solidali”, e soprattutto l’appello dei cittadini. Auspichiamo una continua collaborazione reciproca, per la tutela ed il benessere della collettività”. Covid e quarta ondata, il sindaco “strappa” all’Asp due drive-in per tamponi