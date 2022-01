Dopo Agrigento e Bergamo. Auriemma nuovo questore di Firenze

Prima Agrigento, poi Bergamo, e adesso a Firenze. Maurizio Auriemma, ex questore di Agrigento, è il nuovo questore di Firenze. Auriemma, 62 anni, anche se di origini campane, è nato proprio a Firenze. E’ stato nominato dal Consiglio dei ministri. L’insediamento per Auriemma, è previsto per lunedì 10 gennaio. Era la fine di giugno del 2017, quando Auriemma arrivò ad Agrigento per prendere il posto del questore Mario Finocchiaro. Nel marzo del 2019, è stato trasferito da Agrigento, stimato e apprezzato da tutti, a Bergamo.