L’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel informa che nella giornata di domani, venerdì 30 Novembre, il ritiro della plastica per problemi di discarica, avverrà a partire dalle ore 11.30 e continuerà nel pomeriggio. Pertanto i mastelli con la plastica potranno rimanere all’esterno delle abitazioni sino a pomeriggio inoltrato.L’assessore Nello Hamel è grato ai cittadini per la fattiva collaborazione che consentirà di non interrompere il ciclo della raccolta differenziata.