Ritardi nell’erogazione dei bonus per i lavoratori stagionali: Pullara sollecita Musumeci

“Che fine hanno fatto i 10 mln di euro previsti dalla finanziaria regionale e che avrebbero dato sostegno alla categoria dei lavoratori stagionali? 35 mila addetti e famiglie restano in attesa.”

Lo sostiene il deputato regionale l’On. Carmelo Pullara che chiama in causa il governo regionale per il colpevole ritardo.

“La finanziaria regionale -dichiara Pullara- approvata dal Governo nazionale, costruita per fronteggiare l’emergenza covid e sostenere le categorie che sono state duramente colpite dal lockdown , prevedeva lo stanziamento di 10 milioni di euro per i lavoratori stagionali. Particolarmente rilevante sul piano sociale ed economico e numericamente consistente contando circa 35.000 addetti. Si tratta di buona parte dell’impalcatura lavorativa dedita al turismo in Sicilia. Torno a sollecitare-aggiunge Pullara- il governo regionale e il Presidente della Regione Musumeci ad accelerare quanto più possibile per dare esecuzione alle norme approvate. Non si possono accettare-conclude Pullara- tutti questi ritardi a discapito di migliaia di lavoratori e intere famiglie .”