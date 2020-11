Raccolta differenziata effettuata non correttamente: multato istituto scolastico

E’ ritornato operativo il Nucleo di controllo ecologico della Polizia Municipale di Agrigento. Gli agenti, nelle ultime ore, hanno sanzionato un istituto scolastico della città, perché nei sacchetti della spazzatura indifferenziata, lasciati fuori da cancello, hanno notato come non era stata fatta correttamente la raccolta differenziata, e i rifiuti venivano conferiti in maniera irregolare.

Altri controlli verranno fatti anche in altre strutture pubbliche istituzionali, e sanitarie, del territorio di Agrigento, e se dovesse emergere il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata, si procederà ad elevare adeguate sanzioni.