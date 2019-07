Rita Monella in difesa degli abitanti di Zingarello

Il Consigliere Comunale della Lega Salvini Premier Rita Monella a seguito di diversissime segnalazioni ricevute da parte dei cittadini residenti presso la zona Zingarello di Agrigento, si è recata nella giornata di ieri, per toccare con mano, la reale situazione di degrado e di rischio igienico sanitario, unitamente agli abitanti della zona interessata.

La situazione è gravissima, ne è esplicita dimostrazione il video pubblicato sul profilo Facebook del consigliere della Lega. I residenti incontrati hanno testimoniato di sentirsi abbandonati dalla nostra Amministrazione Comunale.

Non possiamo permettere che esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Le imposte sui rifiuti versate dai contribuenti del centro cittadino, sono le stesse di quelle versate da chi abita in zona Zingarello, per cui i servizi devono essere ugualmente garantiti.

Una discarica a cielo aperto che, oltre al rischio igienico sanitario di notevole rilevanza, degrada e offende in maniera vergognosa una meravigliosa zona balneare come quella di Zingarello.

Lo stato attuale è divenuto ormai emergenziale e la nostra Amministrazione deve in tempi immediati prenderne atto e farsene carico. Va ripulito tutto e va ripristinato il servizio di porta a porta.

Ritengo indecorosa ed ingiusta la situazione attuale cui sono soggetti i nostri concittadini. La Lega Salvini Premier non ci sta e non ha alcuna intenzione di arrendersi e di lasciare soli i nostri concittadini di già tristemente abbandonati dalla nostra Amministrazione per troppo tempo.

Rimaniamo in attesa con i residenti di Zingarello di una pronta e risolutiva risposta da parte della nostra Giunta in tempi celeri.