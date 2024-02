Nell’emozionante episodio di “Paesi che vai” su RAI 2, Livio Leonardi conduce gli spettatori in un viaggio indimenticabile attraverso la storia e la cultura di Agrigento, dalla leggendaria Valle dei Templi ai tesori nascosti del centro storico. Con un linguaggio fiabesco e l’aiuto dello spirito di Luigi Pirandello, Leonardi rivela i segreti di una città ricca di fascino e tradizione, offrendo anche un assaggio delle prelibatezze culinarie locali. Un’appassionante esplorazione della Perla Nera del Mediterraneo, da non perdere su RAI 2.

Gli Dei si sono risvegliati per una giornata straordinaria nel programma RAI “Paesi che vai“, dedicato non solo alla meravigliosa Valle dei Templi ad Agrigento.

Nel cuore di Agrigento, anticamente conosciuta come Akragas, fondata 2500 anni fa dai coloni greci, il programma condotto da Livio Leonardi ci guiderà attraverso le tappe fondamentali della storia della città. Dalla rinomata Valle dei Templi, simbolo del suo passato glorioso, fino ai suggestivi monumenti del centro storico, Agrigento si rivelerà come una fusione affascinante di culture, testimone dei segni lasciati nel corso dei secoli da dominatori come romani, arabi, normanni e borboni.

Il programma, noto per il suo linguaggio fiabesco e la capacità di far rivivere il passato attraverso il racconto televisivo, sarà un viaggio emozionante alla scoperta di Agrigento. Livio Leonardi, insignito di importanti riconoscimenti per la sua promozione della cultura italiana nel mondo, accompagnerà gli spettatori attraverso le vie della città, guidato dallo spirito di Luigi Pirandello, il celebre drammaturgo agrigentino e premio Nobel per la Letteratura.

Dalla centrale Piazza Don Minzoni, il viaggio proseguirà nella Valle dei Templi e nel Giardino della Kolymbethra, luoghi che risveglieranno i ricordi dell’antica Magna Grecia, mentre l’esplorazione del centro storico includerà tappe imperdibili come la maestosa Cattedrale di San Gerlando e la Biblioteca Lucchesiana, custode del libro più antico della Sicilia.

Ma “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” non si fermerà qui. Livio Leonardi ci condurrà anche alla scoperta delle delizie culinarie locali, come granite, dolci e gelati, che hanno reso Agrigento famosa in tutto il mondo. E non dimenticheremo Pantelleria, la Perla Nera del Mediterraneo, con i suoi capperi, il moscato e il dolcissimo passito dell’isola.

L’episodio dedicato ad Agrigento, con riprese al Teatro Pirandello e nel suggestivo chiostro antistante, sarà una testimonianza vivida della storia, dell’arte e della cultura di questa affascinante città siciliana. Non perdetevi “Paesi che vai ad Agrigento”, prossimamente su RAI 2.

