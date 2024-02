Carnevale ad Agrigento: maschere, mitologia e cultura alla Valle dei Templi e al Museo Archeologico Griffò

Agrigento si prepara a celebrare il Carnevale con un ricco programma di eventi culturali dedicati alla scoperta della sua storia millenaria. Il prossimo 11 febbraio, in occasione della festa, il Museo Archeologico Griffò proporrà un’entusiasmante visita-laboratorio per i più piccoli, tra 6 e 12 anni, dedicata agli dei e agli eroi della mitologia classica. I bambini avranno l’opportunità di dar vita alla propria fantasia creando maschere ispirate ai personaggi mitologici preferiti, utilizzando colla, tempere e pennelli, con il supporto degli esperti del museo. L’evento avrà inizio alle 16:30 e il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini. Si consiglia la prenotazione tramite il sito www.coopculture.it, dato che sono disponibili solo 30 posti.

Ma le iniziative non si fermano qui: presso il Museo Griffò sarà anche possibile visitare la mostra “Archeologia a 33 giri”, una esposizione insolita che raccoglie le cover dei vinili 33 e 45 giri di artisti e gruppi famosi, reinterpretate con immagini che richiamano reperti archeologici.

Per gli adulti, sabato e domenica alle 15:30, sono previste le visite guidate “Valle senza segreti”, che offrono un’immersione nella storia e nella cultura dell’antica Akragas, con percorsi che includono anche le catacombe paleocristiane. Gli itinerari si svolgeranno anche sotto terra, alla scoperta dei percorsi sotterranei, sabato e domenica alle 10:15 e alle 11:30.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’affascinante mondo dell’archeologia e della mitologia durante il Carnevale ad Agrigento. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.coopculture.it.

