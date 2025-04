Risultati del campionato di Serie D – Girone I 32° Giornata: Castrum Favara – Ragusa 1-1 (Reti di Tagliarino per gli ospiti, di Varela il pareggio per i ragazzi di mister Infatino); Pompei – Città Di Acireale 2-1; Locri – Reggina 2-3; Nissa – Enna 0-2; Sambiase – Licata 1-0; Sancataldese – Città Di S. Agata 2-1; Scafatese – Nuova Igea Virtus 4-0; Siracusa – Paternò 3-0. Riposa: Vibonese. Ritirato: Akragas.

Sambiase – Licata 1-0. Ancora una sconfitta per il Licata. Al Guido D’Ippolito di Lamezia un rigore di Umbaca, ad avvio ripresa, consegna la vittoria ai padroni di casa. La formazione di Pippo Romano resta terz’ultima in classifica. Adesso i gialloblù avranno due giornate per non perdere i playout. La distanza dall’ultimo posto occupato dal Locri è di soli tre punti.

Classifica Serie D – Girone I: Siracusa 72, Reggina 71, Scafatese 59, Sambiase 53, Vibonese 49, Nissa 43, Paternò 42, Pompei 38, Nuova Igea Virtus 37, Ragusa 35, Sancataldese 34, Città Di Acireale 32, Enna 31, Castrum Favara 30, Licata 25, Città Di S. Agata 24, Locri 22.

