

Anche grazie al volano di Agrigento Capitale della Cultura 2025, la città sta acquisendo un volto sempre più improntato al turismo. Non si tratta di gentrificazione, quanto di una reale valorizzazione dei beni culturali ed enogastronomici del nostro territorio. Dalla Valle dei Templi, luogo unico al mondo, alla bellezza della costa, dai luoghi di nascita di poeti e scrittori di fama mondiale a una proposta di buon cibo e buon vino da fare invidia a molte altre province, Agrigento ha la possibilità di imporsi come luogo di attrazione della Sicilia occidentale.

Identità locale e identità di brand

Il crescente numero di attività ricettive, ristoranti, locali e bed and breakfast in città e nei suoi dintorni dimostra questo desiderio di attrarre viaggiatori consapevoli. Arroccate nel centro storico della città, disseminate sulla costa con una meravigliosa vista sulla Scala dei Turchi, distribuite nelle ampie campagne della provincia, le attività turistiche e di ristorazione possono riaccendere la miccia dell’economia agrigentina. Ma solo se sapranno coniugare identità e territorio con una strategia di marketing chiara.

Bisogna creare un’immagine che sia fedele ai valori del territorio ma anche incoraggiare l’innovazione nel campo enogastronomico e allinearsi agli standard nazionali e internazionali per l’ospitalità. Ogni azienda però ha anche bisogno di creare la propria identità di brand per distinguersi dalla concorrenza. In questo contesto, l’immagine ha un forte potere identificativo, permette di rimanere impressi nella mente dei clienti e di convogliare i valori fondanti del brand. Logo, slogan, una palette di colori e divise da lavoro personalizzate per tutto lo staff permettono di attirare l’attenzione, raccontare la propria storia e distinguersi dalle aziende competitor.

Qualche idea per le divise da lavoro nell’ambito turistico

Ci sono due elementi chiave nella scelta delle divise da lavoro di alberghi, ristoranti, locali e bed and breakfast: funzionalità ed estetica. Per quanto riguarda la prima, bisogna rispettare le normative del settore e creare un’identità visiva che rispecchi la gerarchia e i suoli dei lavoratori. È cruciale:

• controllare tutte le normative in fatto di igiene e sicurezza per il proprio settore lavorativo;

• se possibile, creare una palette di colori che distingua i diversi ruoli tra cucina, sala, accoglienza, gerarchia tra manager e altri lavoratori;

• assicurare comfort ai dipendenti con abiti traspiranti, resistenti, adatti alle diverse mansioni e condizioni atmosferiche.

Sull’estetica invece le regole sono più morbide e ogni imprenditore può scegliere liberamente su cosa puntare. Il consiglio è quello di lavorare su un’identità coerente e omogenea tra materiale pubblicitario online e offline e divise del personale. Colori che stiano bene in armonia tra loro e che riflettano i valori e il mood dell’attività possono essere suggeriti dai professionisti del branding e della visual identity. Inoltre, è importante riflettere lo stile del locale e l’atmosfera che si vuole creare. Mediterraneo, marino, cittadino, legato alle tradizioni (ma mai folkloristico) oppure innovativo e contemporaneo. Si parte dai propri punti di forza e da quello che si vuole offrire ai clienti per creare un’identità precisa e ben distinta da tutte le altre strutture della zona.

Un investimento accessibile anche per le micro-imprese

Fare impresa nella provincia agrigentina non è un compito semplice, e ogni dettaglio può essere importante sulla strada verso il successo. Scegliere quindi le divise da lavoro per lo staff è un investimento cruciale, e perlopiù accessibile anche per le nuove imprese o le piccole attività. Aziende specializzate realizzano maglie, grembiuli, casacche e altri capi d’abbigliamento personalizzati di ottima qualità e a prezzi contenuti, soprattutto sui grandi ordini.

Questo investimento contribuisce non solo all’identità di brand e all’affermazione dei valori dell’azienda, ma anche al rafforzamento dello spirito di squadra nel team di lavoratori. Connessione, sinergia e impegno da parte di tutti i dipendenti e i superiori sono i motori del successo in ogni campo, compreso quello dell’ospitalità agrigentina. E ogni giorno è il giorno giusto per investire in un miglioramento della propria attività.

