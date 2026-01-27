Ignoti ladri si sono intrufolati all’Hard Discount di Raffadali. Il bottino è ancora in via di quantificazione. Il furto, dopo aver forzato un infisso, è stato portato a termine durante la notte fra domenica e lunedì.

I malviventi, a quanto pare, sarebbero riusciti ad aprire la cassa, arraffando il denaro contante che vi era stato lasciato all’interno. Pare sia stata portata via anche della merce. I carabinieri, allertati già nel corso della notte, hanno avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili.

