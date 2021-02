Ristoratori in ginocchio, aperti solo a pranzo. Patti di Sardasalata: “E’ un gioco al massacro”

La Sicilia tornerà gialla da lunedì 15 febbraio, ma il ristorante e pizzeria “Sardasalata” di Licata, ha deciso di chiudere l’attività a tempo indeterminato, fino a quando non sarà consentito di riaprire nelle ore serali. Con la fascia gialla i ristoranti possono aprire solo a pranzo, e dalle 18 asporto o domicilio.

“Ne con la zona gialla, né con la zona arancione sarà possibile farlo e per noi, che facciamo dell’accoglienza e del servizio uno dei cardini principali della nostra attività, continuare solo con asporto e domicilio nei week end, è un gioco al massacro al quale non vogliamo più sottoporci. Spegneremo il forno”, dice amareggiato il titolare Giuseppe Patti.

“Torneremo a fare pizze quando ci sarà concesso di farlo come sappiamo e vogliamo fare, purtroppo ad oggi non si intravede una data, ne nessuna autorità si sbilancia su una riapertura, anche contingentata e limitata, nelle ore serali – continua il ristoratore -. Un giorno l’Italia tornerà ad essere di un solo colore, l’azzurro del suo fantastico cielo, quel giorno comincerà per tutti noi una nuova storia. Speriamo di rivedervi il più presto possibile!”.