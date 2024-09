L’attività lavorativa non era in possesso del documento di valutazione dei rischi e i dipendenti non erano stati sottoposti a visita medica e alla formazione. In più è stato trovato un sistema di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Il proprietario di un ristorante di Campobello di Licata è stato denunciato e multato.

A verificare il tutto sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Licata. A finire nei guai un sessantenne campobellese, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

E’ ritenuto responsabile di utilizzo del sistema di video sorveglianza privo di autorizzazione, omessa visita medica dei dipendenti, omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale e omessa formazione ai lavoratori e mancata esibizione del documento valutazione dei rischi. Nei confronti del ristoratore è stata elevata una max sanzione di 10mila euro.