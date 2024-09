Un incendio ha distrutto l’autovettura, di proprietà di un imprenditore riberese di 48 anni, in uso anche al padre pensionato settantacinquenne. Al momento non esistono certezze, e tutte le ipotesi investigativa restano valide: dall’attentato incendiario al fatto accidentale. Il danno è ancora da quantificare e non risulta essere coperto da assicurazione.

L’automobile andata a fuoco è una Citroen Picasso, che si trovava parcheggiata, in via Monte Bianco, nell’abitato riberese. Nel giro di pochi minuti il rogo l’ha quasi del tutto divorata. L’allarme è stato lanciato, nel corso delle ore notturne. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca.

In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. I vigili del fuoco e i militari dell’Arma, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, bottigliette o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. La Procura ha aperto un fascicolo.