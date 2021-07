Ristorante in fiamme: titolare bar e vigili del fuoco salvano locale

“Correte subito in via Pirandello, c’è stato uno botto, e dalla finestra di un ristorante si vedono delle fiamme”. Questa la telefonata del gestore di un bar al centralino del 112, alle 4 della notte, che di fatto ha “salvato” il ristorante “Terracotta”, adiacente alla Chiesa di San Pietro, in via Pirandello, nella cui sala interna era divampato un incendio.

I danni sono stati limitati grazie alla segnalazione di Gianni Dalli Cardillo, gestore del bar Portapò e della terrazza belvedere di via Pirandello, che a quella tarda della notte, era impegnato, con i propri dipendenti a ultimare le pulizie dell’attività lavorativa.

Pochi istanti dopo il tempestivo e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, ha evitato al rogo di estendersi a tutta la sala, e all’ambiente delle cucine. Sarebbe stato un dramma per i titolari del noto locale di ristorazione. Le fiamme hanno carbonizzato soltanto un tavolo, qualche sedia, una tenda, e mandato in frantumi i vetri di una finestra.

L’incendio, come è stato accertato, è di natura accidentale; un mozzicone di sigaretta lasciato ancora acceso.