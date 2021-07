“Furto di moto e situazione fuori controllo”, la denuncia di due agrigentini

Una brutta sorpresa lo scorso 15 luglio per un agrigentino: Giuseppe Verde scende da casa e non trova più la moto. Il mezzo, rubato a San Leone, in via delle Palme, viene ritrovato danneggiato al villaggio Mosè di Agrigento, in via Pino Mercanti, vicino ad un centro che ospita migranti. “Residenti hanno segnalato- racconta la vittima del furto- di aver visto due soggetti abbandonare la moto ed entrare nel centro che si trova a venti metri”. Ecco il racconto di Giuseppe Verde e di Rino Butera che ha ritrovato la Bmw. I due, tra le altre cose, chiedono più controlli perché ci sarebbero problemi di sicurezza. (VIDEO)