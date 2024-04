Una rissa fra giovanissimi in via Porcello e un’altra zuffa sulla spiaggia di San Leone. In entrambi i casi non si sono registrati feriti. Nessuno dei protagonisti infatti si è presentato in ospedale. Il primo episodio di violenza è avvenuto nel corso delle ore notturne di sabato in via Atenea, nel centro di Agrigento, a pochi passi da alcuni locali della movida. Coinvolte due comitive di ragazzini.

Se le sarebbero date di santa ragione davanti gli occhi di numerosi loro coetanei. A dare l’allarme al 112, sono stati i passanti. La nota immediatamente è stata girata a polizia, carabinieri ed esercito in quei momenti in giro di perlustrazione in centro città. Quando sono giunti sul posto i rissosi erano già spariti. I partecipanti alla vista degli uomini in divisa si sono dileguati per evitare guai.

Dal centro al rione balneare, dove lungo il viale delle Dune nel pomeriggio di domenica, due gruppi di giovani si sono picchiati a calci e pugni e sarebbero state utilizzate anche di bottiglie di vetro, sotto gli occhi di centinaia di avventori di un locale sulla spiaggia. Per questa circostanza nessuno ha chiamato il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.