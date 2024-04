Alla guida di un’auto non si ferma all’Alt della polizia e durante la fuga si libera di un involucro con all’interno due panetti di hashish dal peso di poco meno di 180 grammi, che è stato recuperato e sequestrato. Gli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro, dopo un inseguimento, hanno bloccato e arrestato un bracciante agricolo, di 44 anni, di nazionalità marocchina, residente a Licata per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ma il marocchino non era da solo su quella macchina. Oltre al conducente c’era anche un passeggero. Un uomo che è riuscito ad allontanarsi. I poliziotti per identificarlo hanno acquisito i filmati di più impianti di videosorveglianza, e molto presto lo hanno individuato e rintracciato. Si tratta di un quarantenne licatese che è stato denunciato a piede libero.