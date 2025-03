Rissa nell’area attorno a Porta di Ponte tra due gruppi di ragazzi con tanto di intervento del questore di Agrigento. E’ successo verso l’una della notte di sabato. Due comitive di giovani sono venuti alle mani per motivi sconosciuti. Tutto sarebbe partito da una discussione tra due ragazzi per futili motivi.

Fino a quando dalle parole alle vie di fatto il passo è stato breve con il coinvolgimento di altri soggetti. Qualcuno si è rivolto al 112. Il primo ad arrivare sul posto è stato il questore Tommaso Palumbo, che a bordo dell’auto di servizio con l’autista, transitando per caso dalla zona alla vista del trambusto è intervenuto immediatamente.

Poi l’arrivo tempestivo dei poliziotti della sezione Volanti, i quali, giunti a sirene spiegate anche per farsi largo fra le auto in fila non hanno trovato alcuna scazzottata. I partecipanti si erano già dileguati.

