Un giovane agrigentino ha creato il caos sabato notte in via Atenea. I titolari di bar e un passante si sono rivolti al 112. L’esagitato, forse sotto gli effetti di alcolici, all’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti s’è scagliato contro di loro. In poco tempo è stato riportato alla ragione. Nei minuti successivi è stato identificato nonostante avesse poco prima fornito nome e cognome falsi. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di false attestazioni sull’identità, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale.

