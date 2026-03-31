Scoppia una rissa tra immigrati a Ribera. E’ successo nella tarda serata di lunedì, nei pressi di un bar del centro, dove due uomini, di nazionalità tunisina, se le sono date di santa ragione anche con l’utilizzo di sedie e tavoli.

La scena è stata ripresa con uno smartphone da alcuni residenti della zona. I cittadini chiedono al sindaco Matteo Ruvolo di intervenire. Nei giorni scorsi un immigrato, dopo aver discusso con un connazionale, si è armato di coltello tentando di colpirlo.

Provvidenziale è stato l’arrivo dei carabinieri che, senza non poche difficoltà, hanno bloccato l’esagitato e lo hanno arrestato

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp