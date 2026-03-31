Non avrebbe atteso ulteriormente il proprio turno e in preda all’agitazione, si sarebbe introdotta improvvisamente nella stanza delle visite, iniziando a inveire contro il medico di turno con atteggiamento minaccioso.

Una situazione che ha fatto temere il peggio. E’ successo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove una donna di circa sessant’anni ha dato in escandescenze creando il caos e rallentando l’attività sanitaria.

Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti che, dopo aver riportato la calma, hanno ricostruito la dinamica dei fatti. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp