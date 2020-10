Rissa tra immigrati in centro città, indagano i carabinieri

Ancora una rissa tra extracomunitari nei pressi di Porta di Ponte, a pochi metri dalla via Atenea. E’ successo, ieri sera, sotto gli occhi di passanti, residenti e commercianti, che inutilmente hanno urlato ai facinorosi per tentare di far cessare la zuffa,

Nell’ultimo episodio in ordine di tempo è toccato a tre (alcuni dicono quattro), stranieri, animare la serata. Se le sono fate di santa ragione. Nulla si conosce sull’origine della baruffa, anche se è probabile che il contrasto sia nato per dissidi, verosimilmente, riconducibile allo smercio di stupefacenti.

Alla vista di calci, e pugni, alcune persone hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine. Il provvidenziale e tempestivo intervento di alcune pattuglie ha impedito che la situazione degenerasse. I rissosi, infatti, appena hanno sentito arrivare le forze dell’ordine hanno preferito allontanarsi velocemente.