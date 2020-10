Dopo incidente esibisce patente falsa, denunciato un uomo

Gli agenti della sezione Volanti di Agrigento hanno denunciato un cittadino di origine senegalese, residente nel centro storico di Agrigento che, a seguito di un incidente stradale, con feriti, sulla Ss 189, nel quale era rimasto coinvolto, aveva esibito una patente di guida fasulla.

Si tratta, infatti, di una fotocopia plastificata a colori, del documento di guida senegalese. E’ stato denunciato per aver esibito un documento falso. Inoltre, da successivi accertamenti, l’immigrato non è risultato in regola con la normativa relativa al permesso di soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.